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Adana'da 15 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

ADANA'da, lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında İmamaoğlu ilçesi Mustafalar Mahallesi Çelikler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı...

Adana'da 15 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
ADANA'da, lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İmamaoğlu ilçesi Mustafalar Mahallesi Çelikler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, midibüste bulunanlardan 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. 
Yol üzerindeki yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılaran yaralılar, tedaviye alındı.

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