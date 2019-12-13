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Adana'da 14 FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest
ADANA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, 8'i kadın 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY...
GÜVENLİK 13.12.2019, 10:54
ADANA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, 8'i kadın 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için dün sabah operasyon düzenlendi. Adana merkezli Antalya ve Ankara'da şafak vakti yapılan operasyonda, 8'i kadın 14 kişi, gözaltına alındı. Kadın şüphelilerden birinin, Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor E.S. olduğu öğrenildi. 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen doktorun yanı sıra ihraç edilen polis memurunun eşi K.A.'nın da 3 telefondan 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı. Emniyette sorguları tamamlanan 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için dün sabah operasyon düzenlendi. Adana merkezli Antalya ve Ankara'da şafak vakti yapılan operasyonda, 8'i kadın 14 kişi, gözaltına alındı. Kadın şüphelilerden birinin, Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor E.S. olduğu öğrenildi. 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen doktorun yanı sıra ihraç edilen polis memurunun eşi K.A.'nın da 3 telefondan 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı. Emniyette sorguları tamamlanan 14 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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