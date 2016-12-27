Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Adana'da 13 gazeteciye FETÖ üyeliğinden dava açıldı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15'er yıl hapis cezası istemiyle...

Adana'da 13 gazeteciye FETÖ üyeliğinden dava açıldı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapmasında örgütün medya ayağı ile ilgili soruşturmasını yürüten savcı, iddianamesini hazırladı. Savcı, 59 sayfadan oluşan iddianamesinde tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, firari Zaman Gazetesi Adana Temsilcisi Bilal Öğütçü ve Hasan Ertaş ile tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel ve Osman Palamut'un örgüt üyesi olduklarına ilişkin bulgu ve iddialara yer verdi.
Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması içerisinde yer alarak Fethullah Gülen lehinde yazılar yazdıklarını, görsel, sosyal ve yazılı paylaşım sitelerinde yorumlar yaptıklarına dikkat çeken savcı, tüm şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55