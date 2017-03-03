Adalet Komisyonu eski Başkanı tahliye edildi

Cem ULUCAN/AYDIN, () - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı ve Adalet Komisyonu eski Başkanı Mustafa Mutlu tahliye edildi.

İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 Temmuz 2016 günü gözaltına alınıp 4 gün sonra tutuklanan Mustafa Mutlu serbest bırakıldı. Mustafa Mutlu, Aydın'daki görevinin ardından 6 Haziran 2016'da yayımlanan kararnameyle İzmir'e tayin edilmiş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Mutlu, 7 aydır Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Mustafa Mutlu'nun hakim olan eşi Asuman Turan Mutlu da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmış, bir süre önce de serbest bırakılmıştı.