Adalar'a alınmayan atları, Kocaeli'ye bırakmak istediler

İSTANBUL'da Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletilen atlardan 60'ı, kamyonlara yüklenerek Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesine kaçak bir şekilde bırakılmak istenen atlar, jandarmanın araya girmesi ile İstanbul'a geri götürüldü.İstanbul Adalar'da faytonlarda çalıştırılmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen 222 at, Aralık ayından bu yana Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletiliyordu. Atların getirildikleri yerlere geri götürülmesine karar verilmesinin ardından dün biri resmi plakalı, 4 kamyona bindirilen 60 at, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'ne getirildi. Burada kamyonları gören mahalle sakinleri, atların indirilmesine izin vermeyerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından atların Körfez'e kaçak olarak getirildiğini tespit etti. Konu hakkında ekiplerden telefon ile bilgi alan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, atların izinsiz bir şekilde getirilmesi ve ilçede yaşayabilecekleri bir ortam olmaması sebebiyle atların geldikleri yere geri gönderilmesi talimatı verdi. Talimat üzerine atları taşıyan biri resmi plakalı 4 kamyon, jandarma nezaretinde Eski İstanbul Yolu'nu kullanarak İstanbul'a geri döndü.Körfez'de atların yaşamlarına olanak sağlayacak tesis bulunmadığını söyleyen Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, "Atların geleceği yönünde bizim de bilgimiz yoktu. İstanbul'dan geldikleri söyleniyor. Biz bakacak tesisimiz ve yaşamalarına olanak sağlayacak ortamımız olmadığı için kabul etmedik. Geldikleri yere geri gönderilmesi yönünde talimat verdik. Herhangi bir hastalık veya salgın taşıdıklarına dair bir bilgimiz yok. Yasal olarak bunu bizim kabul etme yetkimiz olmadığı için geldikleri yere geri gönderilecekler" dedi.

