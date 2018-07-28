 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Adalar'a alınmayan atları, Kocaeli'ye bırakmak istediler

İSTANBUL'da Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletilen atlardan 60'ı, kamyonlara yüklenerek Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesine kaçak bir şekilde bırakılmak istenen atlar, jandarmanın araya girmesi ile İstanbul'a geri...

Adalar'a alınmayan atları, Kocaeli'ye bırakmak istediler
İSTANBUL'da Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletilen atlardan 60'ı, kamyonlara yüklenerek Kocaeli'ye getirildi. Körfez ilçesine kaçak bir şekilde bırakılmak istenen atlar, jandarmanın araya girmesi ile İstanbul'a geri götürüldü.
İstanbul Adalar'da faytonlarda çalıştırılmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen 222 at, Aralık ayından bu yana Adalar'a uygulanan karantina nedeniyle Beykoz'da bekletiliyordu. Atların getirildikleri yerlere geri götürülmesine karar verilmesinin ardından dün biri resmi plakalı, 4 kamyona bindirilen 60 at, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'ne getirildi. Burada kamyonları gören mahalle sakinleri, atların indirilmesine izin vermeyerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından atların Körfez'e kaçak olarak getirildiğini tespit etti. Konu hakkında ekiplerden telefon ile bilgi alan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, atların izinsiz bir şekilde getirilmesi ve ilçede yaşayabilecekleri bir ortam olmaması sebebiyle atların geldikleri yere geri gönderilmesi talimatı verdi. Talimat üzerine atları taşıyan biri resmi plakalı 4 kamyon, jandarma nezaretinde Eski İstanbul Yolu'nu kullanarak İstanbul'a geri döndü.
Körfez'de atların yaşamlarına olanak sağlayacak tesis bulunmadığını söyleyen Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, "Atların geleceği yönünde bizim de bilgimiz yoktu. İstanbul'dan geldikleri söyleniyor. Biz bakacak tesisimiz ve yaşamalarına olanak sağlayacak ortamımız olmadığı için kabul etmedik. Geldikleri yere geri gönderilmesi yönünde talimat verdik. Herhangi bir hastalık veya salgın taşıdıklarına dair bir bilgimiz yok. Yasal olarak bunu bizim kabul etme yetkimiz olmadığı için geldikleri yere geri gönderilecekler" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar