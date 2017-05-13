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Açlık grevine Mersin'den destek

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de sendikalar ve sivil toplum örgütleri, araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevine destek verdi. Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Özgür Çocuk Parkı'nda CHP Milletvekilleri...

Açlık grevine Mersin'den destek

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de sendikalar ve sivil toplum örgütleri, araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevine destek verdi.
Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Özgür Çocuk Parkı'nda CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak'ın da katıldığı destek eyleminde 'Gün Gelecek devran dönecek AK Parti halka hesap verecek' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. Açlık grevinin 66'ncı gününe girdiğini hatırlatan Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Bedenlerini ölüme yatırdılar. Biz yiyoruz, içiyoruz, boy gösteriyoruz orada burada. O, 2 insan, insan hakları için, özlük hakları için, sadece kendileri için değil Türkiye'deki yüzbinlerin sesi olmak üzere o güzel bedenlerini ölüme yatırdılar. Onlar ziyaretimizde kendimi çok kötü hissettim. Ben hekimim ve hayatım insanların yaşamasını sağlamak için çalışmakla geçti. Ama orada o iki insanın erdiğini görüp onlara dokunamamak beni kahretti. Onlar haksız ve hukuksuz yere işten atıldılar ve işlerine geri dönmek istiyor" dedi.
Konuşmanın ardından bir süre slogan atan eylemciler olaysız şekilde dağıldı.

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