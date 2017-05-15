Acıpayam'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Acıpayam İlçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya yönüne giden Serhat Şeker (19) yönetimindeki 07 SV 460 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonundan hatalı çıkış yaptığı belirtilen Bekir Dorum'un (67) kullandığı 10 HB 754 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan sürücü Serhat Şeker ile yanında bulunan Mustafa Gültekin (19) ve diğer aracın sürücüsü Bekir Dorum ile eşi Fatmaana Dorum, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Şeker'in kullandığı otomobilde bulunan Mustafa Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF