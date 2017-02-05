Acıpayam'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah Acıpayam'da yaptıkları operasyonla aralarında esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheliler işlemleri için Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilecekleri bildirildi.





