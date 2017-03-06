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Acil serviste hemşireye saldırı iddiası

DENİZLİ'nin Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli bir hemşire, iddiaya göre, yüksek ateş nedeniyle hastaneye gelen bir çocuğun üzerindeki kazağı çıkardığı gerekçesiyle hasta yakınınca tartaklandı. Servergazi Devlet Hastanesi...

Acil serviste hemşireye saldırı iddiası
DENİZLİ'nin Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli bir hemşire, iddiaya göre, yüksek ateş nedeniyle hastaneye gelen bir çocuğun üzerindeki kazağı çıkardığı gerekçesiyle hasta yakınınca tartaklandı.
Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde dün saat 20.30'da meydana gelen olay, iddiaya göre, şöyle gelişti: Görevli hemşire Emel Çizmeci, yüksek ateş şikayetiyle sıra bekleyen ve kalın giydirilen bir çocuğun üzerindeki kıyafetleri çıkardığı gerekçesiyle, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Hasta çocuğun babası E.Y.'nin, hemşireyi tartakladığı sırada araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri, olayın daha da büyümesini önledi.
Hemşire Çizmeci'nin saldırı sonrası boynunda kızarıklıklar, kolunda ise morluklar oluştu. Çizmeci, kendine saldıran hasta yakınından şikayetçi olurken, olay yerine gelen polis ekipleri E.Y.'yi gözaltına aldı. E.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Saldırının ardından İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, sosyal medya hesabından olayı kınadı. Arpacı, "Servergazi Devlet Hastanesi Acil Sevis'te çalışırken, hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan görevli arkadaşımıza geçmiş olsun der, bu tür saldırıların tekrarlanmamasını temenni ederim. Sağlık çalışanlarına yapılan gerek sözlü, gerek fiziksel şiddetin her türlüsünü kınıyorum" dedi
Sağlık-Sen Denizli Şubesi yönetiminden de olaya kınama geldi. Yaşanan saldırıyı kınayan Sağlık-Sen yönetimi, hemşireye geçmiş olsun temennisinde bulundu, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Öte yandan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin de olayla ilgili savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.

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