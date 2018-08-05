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Acil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp, biber gazıyla müdahale...

Acil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp, biber gazıyla müdahale ettiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkeze bağlı bir köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.
Hastanenin güvenlik görevlileri, müdahalede yetersiz kalınca, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı, biber gazı kullandı. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken, polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan kavga ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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