Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

Acil serviste doktora saldırı

ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor Mazlum Işık, aldığı darbeler nedeniyle Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Olay geçen pazar günü kent merkezindeki...

Acil serviste doktora saldırı
ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor Mazlum Işık, aldığı darbeler nedeniyle Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı.
Olay geçen pazar günü kent merkezindeki Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Bir hasta ve yakını, acil servise müracaat ederek üroloji hekimine tedavi olmak istediğini söyledi. Görevli Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık, hastayı muayene edip, ona göre üroloji uzmanına danışacağını belirtti. Ancak hasta, iddiaya göre muayeneyi reddedip küfrederek olay çıkardı. Arbede sırasında darp edilen Mazlum Işık, aldığı darbeler sonucu bulantı ve kusma şikayetleri üzerine aynı hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Doktora saldıran E.G. ve N.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın ardından açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyesi Dr. Muhsin İnal, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Dr. Yaşar Ulutaş, hekimlere yapılan şiddeti kınadıklarını belirterek, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328