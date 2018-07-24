Acil serviste doktora saldırı

ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor Mazlum Işık, aldığı darbeler nedeniyle Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı.Olay geçen pazar günü kent merkezindeki Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Bir hasta ve yakını, acil servise müracaat ederek üroloji hekimine tedavi olmak istediğini söyledi. Görevli Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık, hastayı muayene edip, ona göre üroloji uzmanına danışacağını belirtti. Ancak hasta, iddiaya göre muayeneyi reddedip küfrederek olay çıkardı. Arbede sırasında darp edilen Mazlum Işık, aldığı darbeler sonucu bulantı ve kusma şikayetleri üzerine aynı hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Doktora saldıran E.G. ve N.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.Olayın ardından açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyesi Dr. Muhsin İnal, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Dr. Yaşar Ulutaş, hekimlere yapılan şiddeti kınadıklarını belirterek, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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