Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI,(Kütahya)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 37 yaşındaki Hayrettin Gündüz, lokantadan çıkarken dalgınlıkla açık sandığı kapının camına çarptı. İşyerindeki güvenlik kamerasının da saniye saniye kaydettiği olayda Gündüz camın kırılması nedeniyle hafif yaralandı.

Olay Hanımçeşme Mahallesi Tuna Sokak'taki Şaban Kumru'ya ait lokantada meydana geldi. İnşaat ustası Hayrettin Gündüz, arkadaşı olan işyeri sahibi Şaban kumru'yu ziyaret edip bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkarken, açık sandığı kapının camına çarptı. İşyerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, çarpmanın etkisiyle camın kırılması nedeniyle, Hayrettin Gündüz hafif yaralandı. Olayı hafif sıyrıklarla atlattığını söyleyen Hayrettin Gündüz, "İşyeri sahibi ile sohbet ederken cep telefonum çaldı. Arkadaşlarımla İzmir'e balık tutmaya gidecektik. Eve gidip oltaları hazırlamam gerekiyordu. Aceleyle kalktım. Kapı camını fark etmeyip çarptım. Camı yeni sildikleri için dışarı çıkayım derken kapı camına tosladım. Olayı hafif sıyrıklarla atlattığım için şanslıyım" dedi.

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