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Açık kalan elektrik sobasından çıkan yangında 3 üniversiteli hastanelik oldu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından çıktığı öne sürülen yangında dumandan etkilenen 3 ünversite öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. ...

Açık kalan elektrik sobasından çıkan yangında 3 üniversiteli hastanelik oldu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından çıktığı öne sürülen yangında dumandan etkilenen 3 ünversite öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yangın, Maksem Mahallesi Gökdere Boğazı Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı evde uzun süre açık kaldığı belirtilen elektrik sobasından yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen ve üniversite öğrencisi 18 yaşındaki gençler Enes Balaban, Emre Sezer ve Ecenur Erdem, ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ecenur Erdem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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