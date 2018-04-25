Açığa alınan astsubaya FETÖ'den gözaltı

DÜZİÇİ (Osmaniye), () - ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken, açığa alınan Jandarma Astsubay Çavuş O.C., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan O.C., Düziçi Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Ellek beldesindeki evinde yakalandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınan O.C., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DÜZİÇİ (Osmaniye), () - ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken, açığa alınan Jandarma Astsubay Çavuş O.C., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözaltına alındı.