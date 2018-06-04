ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
04 Haziran 2018 Pazartesi 16:11
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