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Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesini 8 yerinden bıçakladı
SAMSUN’da ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesi A.U.'yu (46), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan G.T.(20) gözaltına alındı. Olay, dün gece geç saatlerde Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ablası H.U.'yu...
GÜVENLİK 09.09.2019, 19:04
SAMSUN’da ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesi A.U.'yu (46), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan G.T.(20) gözaltına alındı.
Olay, dün gece geç saatlerde Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ablası H.U.'yu (39) ziyarete giden G.T., sokakta eniştesi ile ile tartıştığını gördü. Çiftin arasına giren G.T., iddiaya göre bu kez eniştesi A.U. ile tartıştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen G.T., belinden çıkardığı bıçakla eniştesi U.A.'ya saldırdı. 8 bıçak darbesiyle vucudunun çeşitli yerledrinden yaralanan A.U., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. A.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, G.T. ise gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün gece geç saatlerde Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ablası H.U.'yu (39) ziyarete giden G.T., sokakta eniştesi ile ile tartıştığını gördü. Çiftin arasına giren G.T., iddiaya göre bu kez eniştesi A.U. ile tartıştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen G.T., belinden çıkardığı bıçakla eniştesi U.A.'ya saldırdı. 8 bıçak darbesiyle vucudunun çeşitli yerledrinden yaralanan A.U., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. A.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, G.T. ise gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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