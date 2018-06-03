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Ablasıyla arasındaki sorun nedeniyle eniştesini öldürdü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, M.V., ablasıyla sorun yaşayan eniştesi 37 yaşındaki Muharrem Viran'ı bıçaklayıp öldürdü. Olay saat 03.00 sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki Ekrem Bayramoğlu Sokak'ta meydana...

Ablasıyla arasındaki sorun nedeniyle eniştesini öldürdü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, M.V., ablasıyla sorun yaşayan eniştesi 37 yaşındaki Muharrem Viran'ı bıçaklayıp öldürdü.
Olay saat 03.00 sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki Ekrem Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.V. ablasıyla bir süredir sorun yaşayan eniştesi Muharrem Vidan ile konuşmaya gitti. Görüşme sırasında yaşanan tartışmada sırasında M.V. ve Muharrem Vidan birbirlerini saldırdı. Muharrem Vidan, kayınbiraderi M.V.'nin bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Muharrem Vidan'ın öldüğünü belirledi. Bacağından yaralanan M.V. ise hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muharrem Vidan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgisi olduğu iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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