Abdullah Öcalan'ın doğum günü için kardeşinin evinde gizlenen HDP il başkanı ile 8 kişiye gözaltı / Ek fotoğraflar
04 Nisan 2018 Çarşamba 13:59
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