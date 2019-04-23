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Abdullah, motosikletle 23 Nisan kutlamalarına giderken kazada ağır yaralandı

KARAMAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini izlemeye giderken kullandığı motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan Abdullah Rıdvan Şahin (13), ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 11.15 sıralarında...

Abdullah, motosikletle 23 Nisan kutlamalarına giderken kazada ağır yaralandı
KARAMAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini izlemeye giderken kullandığı motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan Abdullah Rıdvan Şahin (13), ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.15 sıralarında Urgan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Rıdvan Şahin, ailesine haber vermeden babasına ait 70 AAE 780 plakalı motosikletle, mahallesindeki Vali Halil Niğmetoğlu İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini izlemek için yola çıktı. Abdullah Rıdvan, yaklaşık 600 metre gittikten sonra okulun yakınında motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet yolun kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparken, yere savrulan ve başında kask bulunmayan Abdullah Rıdvan ağır yaralandı.
Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Rıdvan Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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