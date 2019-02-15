'ABD, Suriye'de PKK/YPG'ye vakıflar üzerinden yardım ediyor'

Selen YALAZ/ANKARA, () - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik finansal, askeri ve istihbarat desteğinin ABD'li vakıflar üzerinden sağladığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın raporunda yer aldı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nca 2017 yılının Haziran ayında yayımlanan 'PKK'nın bölgesel terör ağı yapılanması' başlıklı raporda, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğin, ABD'deki iki vakıf üzerinden sağlandığı belirtildi. 'nın ulaştığı raporda, söz konusu iki vakfın, ABD'de resmi vakıf- dernek statüsünde faaliyet gösterdiğine, ayrıca ABD iç hukukunda da yer alan '501C3' numaralı kanun ile kamu yararına çalışan vakıf olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi. Bu kanun sayesinde vakıfların kamu yararına çalıştığı için vergi toplayabildiği, vakfa bağışlanan paraların vergiden düşüldüğüne değinildi. Raporda yer alan iki vakıftan HDA'nın, ABD Hazine Bakanlığı'nın İç Gelir İdaresi'nde 'kamusal vakıf' olarak kayıtlı olduğu, SOLI'nın ise 'kar amacı gütmeyen bir limited şirket' olarak geçtiği kaydedildi.

Raporda, bu iki kuruluşun Suriye'deki saha mensuplarının askeriyeden, emekli kişilerden olduğu veya benzer eğitim süreçlerinden geçmiş deneyimli gönüllülerden oluştuğuna işaret edilerek, "Bu kuruluşlar PKK/YPG'ye; sosyal medya örgütlenmesi ve analizleri, web tabanlı örgüt iletişim ileri teknikleri öğretiyor. Ayrıca belli lokasyonda yerleşme, yerel nüfusla etkileşim, geniş kitlelerden fon-kaynak temin etmeye dair teknikler aktarıyor" denildi.

Raporda, ayrıca "Bu iki vakfın sitesinde de bu kuruluşların PKK/YPG'nin güvenini kazanmak için sahada omuz omuza çalıştıkları videoları bulmak mümkün. Videolarda emekli askerlerin nişancılık, tıbbi yardım, istihbarata dair konularda eğitim verdiği de açıkça beyan edilmektedir" denildi.

Suriye'de YPG'ye yönelik Batı desteğinin 'DEAŞ'a karşı savaş' öne sürülerek sağlandığı, özellikle de DEAŞ'ın 2014'te Ayn el-Arab'a yönelik saldırısından itibaren ABD'nin, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket ettiği değerlendirmesi raporda yer aldı. Raporda, "ABD, DEAŞ’a karşı mücadeleyi öne sürerek YPG'ye ağır silahlar da dahil olmak üzere çok sayıda silah teslimatı yaptı. Obama yönetimi, PKK'nın uzantılarını DEAŞ'a karşı mücadelede etkili ve faydalı olarak nitelendirirken, ABD, bu süreçte YPG'nin hava kuvvetleri, YPG'nin ise ABD'nin kara kuvvetleri haline geldiği, ABD'nin uzun süredir terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile aynı şeyler olduğunu çok iyi bilmesine rağmen 'daha şer' olarak nitelendirdiği DEAŞ tehdidiyle savaşmak bahanesiyle PKK uzantılarıyla birlikte hareket ettiği ifade ediliyor" denildi.



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