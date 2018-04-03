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ABD ordusu 39 tonluk zırhlı silah deposunu İncirlik'ten götürdü

ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda bulunan 39 ton ağırlığındaki zırhlı silah deposu, ABD ordusunun operasyon yaptığı başka bir ülkeye nakledildi. İncirlik Hava Üssü'nde uzun süredir depo...

ABD ordusu 39 tonluk zırhlı silah deposunu İncirlik'ten götürdü
ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda bulunan 39 ton ağırlığındaki zırhlı silah deposu, ABD ordusunun operasyon yaptığı başka bir ülkeye nakledildi.
İncirlik Hava Üssü'nde uzun süredir depo olarak kullanılan 39 ton ağırlığındaki 15 metre uzunluğundaki ihtiyaç fazlası konteyner, 28 Mart'ta askerler tarafından Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağına yüklendi. Ağırlıklı olarak silah deposu olarak kullanılan ve boş olduğu vurgulanan konteyner,  muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise nakledildi. Konteynerin hangi ülkeye götürüldüğü ise açıklanmadı.
Operasyon sırasında başka amaç için de kullanıldığı ancak ağırlıklı olarak dış etkenlere dayanıklı olduğu için silah depolandığı belirtilen konteynerin İncirlik'ten taşınan 3'üncü silah deposu olduğu da vurgulandı.

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