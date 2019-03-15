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ABD'nin ölüm listesindeki DEAŞ'lı Parkash'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

ABD'nin ölüm listesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 24 Ekim 2016...

ABD'nin ölüm listesindeki DEAŞ'lı Parkash'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
ABD'nin ölüm listesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
24 Ekim 2016 tarihinde Suriye sınırındaki Kilis'in İnanlı Köyü'nde kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir grup DEAŞ'lı terörist ile yakalanan Neil Christopher Prakash, tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konuldu. ABD'nin ölüm listesinde yer alan ve terör örgütünün sözde yöneticilerinden olan Prakash hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.
AVUSTRALYALI YETKİLİLER VE GAZETECİLER DE İZLEDİ
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü.  Duruşmaya Prakash, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Neil Christopher Prakash'ı vatandaşlıktan çıkaran Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile Avustralyalı gazetecilerin de izlediği duruşmada tutuklu sanık, "Müslümanlara yardım etmek için örgütü katıldım. Gerçek yüzlerini gördüğüm için pişman olarak örgütten kaçarak, ayrıldım. İnternetteki fotoğraf ve görüntülerim baskıyla çekildi. Çok pişmanım, örgütün gerçek yüzünü gördüğüm için örgütten kaçtım” dedi. Prakash’ın avukatı Reşat Devran da, müvekkilinin Türkiye’ye karşı yaptığı bir eylemi olmadığını, yakalandığında da üzerinde örgütsel materyal bulunmadığını ifade ederek, “Kendisi örgüte katıldığını daha önce beyan etmiştir. Örgütün gerçek yüzünü gördüğü için pişman olduğunu daha önce ifade etmiştir. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum. Mahkemenin, örgüt üyeliği kanaati oluşmuş ise en alt sınırdan ceza vermesini talep ediyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmasını istiyorum” diye konuştu
Mahkeme heyeti, Neil Christopher Prakash’ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.  
 

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