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ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi
ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, ABD'ye ait, Irak üzerinden...
GÜVENLİK 20.10.2019, 16:47
ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, ABD'ye ait, Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen, üzeri boş TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin yer aldığı konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı gözlendi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, ABD'ye ait, Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen, üzeri boş TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin yer aldığı konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı gözlendi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
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