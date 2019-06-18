ABD'li turistin çantasını gasbetti, kaçarken ayakkabısı çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'ya ailesiyle tatile gelen ABD'li Danita Sawhney'in boynunda asılı çantasını çekip almak isteyen kişi, kendisine direnen kadını yerde sürükledi. Sapı kopan çantayı alan gaspçının kaçarken ayağından çıkan ayakkabısına el koyan polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için ABD'den Türkiye'ye gelen Danita ve Jasminder Sawhney ile 2 çocuğu, 2 gün geçirmek amacıyla Antalya'ya geldi. Akşam saatlerinde kent merkezini gezmek için kiraladıkları otomobili Deniz Mahallesi'ne park eden aile, Kaleiçi Yat Limanı'na gitti. Bir süre vakit geçirdikten sonra otellerine dönmek için araca giden aile bireyleri, kapıları açarken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradı. Gaspçı, Danita Sawhney'in boynunda çapraz asılı çantasını çekip almaya çalıştı. Kendisine direnen kadını yerde sürükleyen kişi, sapının kopmasıyla çantayı gasbedip, kaçtı.

Kadının yardım çığlıklarıyla sokağa çıkanlar ile eşi Jasminder Sawhney, gaspçıyı bir süre kovaladı. Kaçarken, sağ ayakkabısı ayağından çıkan gaspçı, apartmanın otopark kısmından girerek, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailenin ifadesine başvurdu. Kadının çalınan çantasında para, cep telefonu, kredi kartları ve özel eşyaları olduğu öğrenildi.

Gasbedilen çanta, çevrede araştırma yapan ekipler tarafından evin bahçesinde bulundu. Çantanın içinin boşaltıldığı görüldü.

Gaspçının ayağından çıkan ayakkabıya el koyan polis, yakalanması için çalışma başlattı.



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