ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (4)

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı." denildi.