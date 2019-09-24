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ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (3)
DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarıyla sabah saatlerinde 2'ncisi yapılan ve 3,5 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı. Devriyenin ardından saat 12.00 sıralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne...
GÜVENLİK 24.09.2019, 13:03
DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI
Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarıyla sabah saatlerinde 2'ncisi yapılan ve 3,5 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı. Devriyenin ardından saat 12.00 sıralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araçla Suriye topraklarına girilen Ekinyazı köyü yakınlarındaki balistik zırhlı kapıdan Türkiye'ye giriş yapıldı. Tel Abyad'ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesinin güneydoğusu ile batısında gerçekleştirilen devriyenin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye'ye dönülen zırhlı araçlarla üs bölgesine dönüş yapıldı.
Öte yandan devriyenin ardından zırhlı araçların geçişi için açılan balistik zırhlı kapı da askerler tarafından yeniden kapatıldı.
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