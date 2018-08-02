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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti, İncirlik'te

Nuri PİR/ADANA, () - ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek, incelemelerde bulundu. Orgeneral Scaparrotti, sabah saatlerinde, Suriye ve Irak'ta...

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti, İncirlik'te

Nuri PİR/ADANA, () - ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek, incelemelerde bulundu.
Orgeneral Scaparrotti, sabah saatlerinde, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne uçakla geldi. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde Türk ve ABD'li yetkililerle görüştü. İncirlik Üssü'nde incelemelerde bulunan Scaparrotti'nin, Adana'dan İzmir'e geçeceği belirtildi. Orgeneral Scaparrotti'nin Türkiye'deki görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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