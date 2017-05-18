ABD askerine çuval geçirmeye çalışan TGB'lilerin yargılanmasına devam edildi

ADANA'daki İncirlik Üssü'nde, 2 yıl önce ABD askeri Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak'ın yargılanmalarına devam edildi.Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, 2 yıl önceki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından karşılaştıkları asker Nicholas Ailen Rockwell'in yolunu kesti. Akarsu, iddiaya göre, "2003 yılında askerimizin başına çuval geçirdiniz. Bunun ve ülkemizdeki terör olaylarının sorumlusu sizsiniz" diyerek yanında bulunan çuvalı ABD'li askerinin başına geçirmeye çalıştı.Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Cenk Kızılırmak ve azmettirici olduğu öne sürülen TGB Eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında hakaret, askeri bölgeye izinsiz girmek ve askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununa muhalefet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Yalçın Semir Akarsu 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 3'üncü celsesinde, eylemin anlık geliştiğini tasarlayarak yapmadıklarını ileri sürdü.Mahkeme hakimi, duruşmayı ertelerken TGB üyeleri adliye çıkışı basın açıklaması yaptı. Duruşmayı izlemek için Adana'ya gelen TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz, yaptığı açıklamada İncirlik Üssü'nün peşini bırakmayacaklarını belirterek, "İncirlik Üssü Türkiye'ye saplanmış bir hançerdir. İncirlik Üssü'nün Türk askerinin emrine verilmesi gerekmektedir. Türk gençliği bu görevi üstlenmiştir gereğini yerine getirecektir. Bu üssü kapatacağız" dedi.

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