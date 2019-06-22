Abant yolunda kaza: 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Abant yoluna giden Ersin Çavdar yönetimindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mustafa Karabulut yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Mustafa Karabulut ve otomobilindeki Hikmet Karabulut ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı'na ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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