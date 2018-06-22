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A400m Atlas uçağının 6'ncısı Kayseri'de

KAYSERİ, () - KAYSERİ 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ilki 12 Mayıs 2014 yılından katılan A400M Atlas uçağının 6'ncısı, üs personeli ve ailelerin katılımı ile envantere girdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan...

A400m Atlas uçağının 6'ncısı Kayseri'de

KAYSERİ, () - KAYSERİ 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ilki 12 Mayıs 2014 yılından katılan A400M Atlas uçağının 6'ncısı, üs personeli ve ailelerin katılımı ile envantere girdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatıldığı, Türkiye'nin buna katılımının 1988 yılında gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi : 
"Projeye Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye iştirak etmektedir. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet tedarik edilmesi planlanmıştır. A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce hava yolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal ettirilebilmektedir. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıkmıştır. A400M sahip olduğu birçok yeni kabiliyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın her yerinde harekât yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır."

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