96 suçtan aranan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı

ANTALYA'da, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve resmi belgede sahtecilik gibi 96 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan M.Ş.D., yakalanıp, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 26 Nisan günü ortak operasyon düzenledi. Çoğunluğunu bilişim suçlarının oluşturduğu 96 suçtan hakkında yakalama emri bulunan M.Ş.D.'yi, belirlenen adresde, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini aktarmak ve baskı yapmak amacıyla sahte kart oluşturulmak üzere kullanılan çok sayıda boş manyetik şeritli kart ile bu kartlara bankalara ait logo ve kart isimlerini yazdırmaya yarar baskı cihazı, başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik, sürücü belgesi ve farklı kurum ve kuruluşlara ait sahte kartlar ele geçirildi. Şüphelinin, internet ortamında geliştirdiği özel yazılım ile kişilerin mobil telefonlarına zararlı yazılım göndererek banka ve kart bilgilerini ele geçirdiği, bu bilgilerle sahte kart oluşturarak kullanıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

M.Ş.D., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



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