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93 yaşındaki kadını yanmaktan komşuları kurtardı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 93 yaşındaki Nazire Avcı'nın yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Komşuları tarafından evden çıkarılan yaşlı kadın, gözyaşı döktü. Saat 17.00 sıralarında, Hürriyet...

93 yaşındaki kadını yanmaktan komşuları kurtardı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 93 yaşındaki Nazire Avcı'nın yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Komşuları tarafından evden çıkarılan yaşlı kadın, gözyaşı döktü.
Saat 17.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde, yalnız yaşayan Nazire Avcı'nın evinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yaşlı kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Evinin yanışını ağlayarak izleyen yaşlı kadına, 112 Sağlık ekibi müdahale etti. Yangın mahallede korkuya neden oldu.

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