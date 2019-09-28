90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 2 gündür kayıp olan 90 yaşındaki Necati Efe ormanlık alanda ölü bulundu.Biga ilçesi Dereköy köyünde oturan Necati Efe, önceki gün kayboldu. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Necati Efe'yi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Köylülerde arama çalışmalarına destek verdi. 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında Necati Efe'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından akşam saatlerinde köye 5 kilometre uzaklıktaki İncirlidere mevkiinde ormanlık alanda bulundu.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.