Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...

90 yaşındaki kadın kazada öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yola çıkan 90 yaşındaki Ayşe Değer'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ayşe Değer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde oturan...

90 yaşındaki kadın kazada öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yola çıkan 90 yaşındaki Ayşe Değer'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ayşe Değer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde oturan Ayşe Değer bugün evinden gezmeye çıktı. Başiskele'ye gelen Ayşe Değer, D-130 Karayolu'nun kenarında yürürken iddiaya göre bir anda yola çıkınca sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RL 5572 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ayşe Değer'i Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe Değer yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.