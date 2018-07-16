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9 yıl hapisle aranan silahlı yağma hükümlüsü yakalandı

NEVŞEHİR'de polisin yaptığı yol kontrolünde, 'gece vakti silahla yağma' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan 1 kişi, yakalanarak cezaevine konuldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 08-15 Ağustos 2018 günleri arasında...

9 yıl hapisle aranan silahlı yağma hükümlüsü yakalandı
NEVŞEHİR'de polisin yaptığı yol kontrolünde, 'gece vakti silahla yağma' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan 1 kişi, yakalanarak cezaevine konuldu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 08-15 Ağustos 2018 günleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı istihbari çalışmalar, yol kontrolü ve denetleme noktalarındaki kimlik kontrollerinde, 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan 1, 'nafaka hükümlerine uymamak'tan 3, 'basit yaralama' suçundan 1, 'sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret' suçundan 1 ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 1 kişi yakalandı. Bu kişiler, gönderildikleri mahkemelerce, yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest bırakıldı.
Polisin gerçekleştirdiği kontrollerde ayrıca, 'gece vakti silahla yağma' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı. Bu kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 

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