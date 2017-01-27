9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde sobadan sıçrayan kıvılcımların yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangında zihinsel engelli 9 yaşındaki İsmail Serhat Bulut yanarak yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Geyve İnciksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bulut çifti komşularına misafirliğe giderken, zihinsel engelli ve yatalak olan çocukları evde yalnız kaldı. İsmail Serhat Bulut sobanın yanına kurulan yer yatağında yatarken, sobadan sıçrayan kıvılcımlar yorganı tutuşturdu. Yorgan ve yatak için için yanarken, komşuları dumanları fark ederek yardım istedi. Eve giren ekipler tutuşan yatak ve yorganı söndürdü. 112 Acil ekibi vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuğu Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail Serhat Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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