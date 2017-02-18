9 yaşındaki kıza cami tuvaletinde cinsel istismar iddiası

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 30 yaşındaki Adem U. hakkında, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki kıza, cami tuvaletine saklanmasına yardım etme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Olay, geçen yıl 16 Ağustos'ta Yayla Mahallesi, Kapuz Caddesi'ndeki cami tuvaletinde meydana geldi. Adem U., cami önündeki şadırvanın etrafında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan E.K. adlı kızı iddiaya göre, "Sen orada görünürsün, gel ben seni daha iyi bir yere saklayacağım" diyerek caminin altındaki kadınlar tuvaletine götürdü. Adem U., tuvaletin kapısını kilitledikten sonra küçük kızın ağzını kapatarak cinsel istismarda bulundu. E.K., Adem U.'nun elinden kurtulup kapıyı açarak kaçtı. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Adem U. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün, hafif derecede zeka geriliği bulunduğu yönünde rapor verdiği Adem U., önümüzdeki günlerde Zonguldak 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.