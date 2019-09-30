Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ndeki 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Demirtaşpaşa Endüstri Meslek...
GÜVENLİK 30.09.2019, 15:33
BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ndeki 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kahvaltı yapmak için kantinden poğaça satın aldıkları öne sürülen öğrencilerden 9'u, poğaça yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi. Okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kahvaltı yapmak için kantinden poğaça satın aldıkları öne sürülen öğrencilerden 9'u, poğaça yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi. Okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2