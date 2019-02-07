9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KONYA, () - KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 kişi, gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.