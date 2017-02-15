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9 ilde 'ByLock' operasyonu: 17 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ve polislikten ihraç edilen 17 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa...

9 ilde 'ByLock' operasyonu: 17 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ve polislikten ihraç edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli Adana, Adıyaman, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'de çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan ve polislikten ihraç edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

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