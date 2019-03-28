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9 günlük kocasını öldüren kadına 7 yıl 13 ay hapis

ESKİŞEHİR'de, 9 günlük eşi Yunus Çolak'ı (22) aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Semra Çolak (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile 7 yıl 13 ay 15 gün hapis...

9 günlük kocasını öldüren kadına 7 yıl 13 ay hapis
ESKİŞEHİR'de, 9 günlük eşi Yunus Çolak'ı (22) aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Semra Çolak (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 4 Eylül 2018 tarihinde Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla ağır yaralanan Yunus Çolak, 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen Asayiş Şubesi ekipleri, Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Çolak, yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Çolak ise olaydan 3 gün sonra yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sanayide bir elektrikçide işçi olarak çalışan Yunus Çolak, toprağa verildi.
CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI
Sanık Semra Öztürk hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılırken bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmada ölen Yunus Çolak’ın babası Yakup Çolak da yer aldı. Mahkeme savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmasını yapan Semra Öztürk Çolak, pişman olduğunu söylerek, "Evde mutfak ve koridorda kıskançlık nedeniyle tartıştık. Amacım öldürmek değildi, bıçağı salladım sadece öldürmek istemedim, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, 'eşi ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak' suçundan Çolak'ı 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, cezayı 7 yıl 13 ay 15 güne indirdi.

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