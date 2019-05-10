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9 gündür kayıp Başak'ı JAK timi arıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki evlerinden  9 gün önce çıkan ancak bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi de katıldı. Çorlu'nun...

9 gündür kayıp Başak'ı JAK timi arıyor
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki evlerinden  9 gün önce çıkan ancak bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi de katıldı.
Çorlu'nun Önerler Mahallesi'ndeki evlerinden 9 gün önce çıkan işitme ve konuşma engelli Başak Saral, geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Başak'ı bulmak için yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.  Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları  sürdürülürrken, Tekirdağ Valiliği'nin talebi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 13 kişilik JAK timi de bölgeye geldi. JAK timi, Türkgücü Mahallesi'ndeki tarlalar ve derelerin bulunduğu bölgede arama yapıyor.  
Öte yandan Başak için sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ardından fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları da Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. İlanlarda, Başak Saral'ın bulunması halinde en yakın polis ve jandarma birimine bilgi verilmesi istendi.

FOTOĞRAFLI
 

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