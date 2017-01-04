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83 yaşındaki kadın 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te 83 yaşındaki Ayşe Yeşilçam, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Yeşilçam'ın çevresindekilere, kimseye yük olmak istemediğini söylediği öğrenildi. Olay, sabah...

83 yaşındaki kadın 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te 83 yaşındaki Ayşe Yeşilçam, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Yeşilçam'ın çevresindekilere, kimseye yük olmak istemediğini söylediği öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Özkent Sitesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4’üncü katında oğlu Yaşar K. ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden boşanan Ayşe Yeşilçam, oğlu uyuduğu sırada mutfak penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Yaşar K., uyandığında evde bulamadığı annesini pencereden baktığında bahçede hareketsiz gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Yeşilçam’ın öldüğü belirlendi.
Ayşe Yeşilçam’ın cesedi, yapılan incelemeden sora Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayşe Yeşilçam’ın, çevresindekilere yaşlı olduğunu, kimseye yük olmak istemediğini söylediği öğrenildi. Yeşilçam'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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