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81 yaşındaki kadına kaçak su gözaltısı

ADANA'da 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Seyhan ilçesinde kaçak su kullandığı için daha önce hakkında işlem yapılan Gazal Karlıdağ, sayacın mührünü...

81 yaşındaki kadına kaçak su gözaltısı
ADANA'da 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesinde kaçak su kullandığı için daha önce hakkında işlem yapılan Gazal Karlıdağ, sayacın mührünü kırıp su kullanmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, Karlıdağ'ın usule aykırı su tüketimi yaptığını tespit edip işlem yaptı, ardından da polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Karlıdağ, daha sonra adliyeye götürüldü. 
Gazal Karlıdağ, çıkarıldığı mahkemece 3 bin lira para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.

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