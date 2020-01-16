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81 ilde 'narkotik uygulaması'

GÜVENLİK 16.01.2020, 11:43
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81 ilde 'narkotik uygulaması'
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'narkotik uygulaması' kapsamında narkotik suçlardan aranan 475 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Narkotik Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama, narkotik suçlarından aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen kişiler üzerinde, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen kişiler üzerinde gerçekleştirildi. 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 4 bin 760 ikamet, işyeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.
475 KİŞİ YAKALANDI
Kontrollerde 321 bin 843 şüpheli kişi kontrol edildi, narkotik suçlardan aranan 475 kişi yakalandı, 325 kişi TCK'nın 188 ve 191'inci maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı. Kontrol edilen 82 bin 373 araçtan 725'i trafikten men edilirken, 2 bin 472 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Arama ve uygulamalar sonucunda; 8 bin 774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skunk, 150 gram sentetik bonzai, 241 adet ecstasy, 399 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 277 adet fişek, 8 adet kesici delici alet, 15 bin 319 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi.

 

 

 

 

 

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