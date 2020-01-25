81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması: Aranan 3 bin 179 kişi yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında günübirlik kiralanan evleri ve kiralık araç firmalarını denetledi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması'na 6 bin 628 noktada, 68 bin 394 personel ve 243 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirildi. Günübirlik kiralanan evler ve özel öğrenci barındırma yerlerine yönelik denetimlerde 8 bin 617 ev kontrol edildi. Bu evlerden 6 bin 33'ünün kayıt altında olduğu, 2 bin 334 evin ise günübirlik ev kapsamında olmadığı anlaşıldı. 146 ev, uygulamada kayıt altına alınırken 104 evin kapatılması için işlem başlatıldı. 200 ev sahibine de 1774 Sayılı 'Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan idari işlem yapıldı.

6 BİN FİRMA, 8 BİN EV KONTROL EDİLDİ

Kiralık araç firmalarına ilişkin denetimde 6 bin 401 firma kontrol edildi. Bu firmalardan 6 bin 130'nun kayıt altında olduğu tespit edildi, 113 firma kayıt altına alındı. Yasa dışı kiralama yapan 145 yere, ilgili kurumlara bildirilmek üzere işlem yapılırken, 273 firma sahibine de 1774 Sayılı 'Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan idari işlem yapıldı ve 33 firmanın kapatılması için işlem başlatıldı.

ARANAN 3 BİN 179 KİŞİ YAKALANDI

1951 metruk bina ve 22 bin 567 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 464 iş yerine işlem yapıldı, 30 iş yeri de kapatıldı. 613 bin 556 kişi sorgulanırken, 7'si adam öldürme, 10'u yağma, 19'u uyuşturucu madde ticareti yapma ve 5'i çocuğun cinsel istismarı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 bin 179 kişi yakalandı. Ayrıca 1140 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 162 şüpheli de gözaltına alındı. 206 bin 759 araç kontrol edilirken, 11 bin 460 araca işlem yapıldı, 992 adet araç trafikten men edildi.

Bu arada uygulamalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 14 kuru sıkı tabanca ve 10 kesici alet ile birlikte 1290 gram esrar, 221 gram bonzai, 39 gram metanfetamin, 24 adet ecstasy, 76 adet sentetik ecza, 8 bin 496 paket kaçak sigara, 10 bin 230 adet makaron ve 43 litre kaçak içki ele geçirildi.

