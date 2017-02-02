EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik olarak dün 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan bin 848 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik, 81 ilin emniyet müdürlüğünce il ve ilçelerde eşzamlanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. 12 bin 420 personelin görev aldığı, 5 bin 021 adreste arama yapıldığı belirtilen açıklamada, aranan 1848 kişinin yakalanarak ilgili adli makamlara teslim edildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında;

Aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile 81 il emniyet müdürlüğümüz tarafından gerekli arama kararları alınarak il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar, 01.02.2017 Çarşamba günü sabah erken saatlerde başlamak suretiyle yapılmıştır.



Yapılan operasyonlarda, 3.526 ekip, 12.420 personel görev alarak 5.021 ikamette arama yapılmıştır. Aralarında adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 234, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 81, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 82, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 22 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam 1848 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemleri yapılmıştır.



Adli mercilere sevk edilenler arasında, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 514 şahıs, 5 yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 234 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 157 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 41 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere 960 hükümlü şahıs ile yakalama emri ile aranmakta olan 888 şahıs bulunmaktadır.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 156 mermi, 40.000 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."