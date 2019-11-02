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800 bin liralık altın çalan 3 soyguncu tutuklandı

ANTALYA'da kurusıkı tabancayla kuyumcudan 800 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan 3 soyguncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soygun dün sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki...

GÜVENLİK 01.11.2019, 16:22
800 bin liralık altın çalan 3 soyguncu tutuklandı
ANTALYA'da kurusıkı tabancayla kuyumcudan 800 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan 3 soyguncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soygun dün sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Kuyumcuya gelen silahlı 2 kişi, Fevzi Bulce'yi etkisiz hale getirip, 800 bin lira değerindeki 3 kilo altın ziynet eşyasını çaldı. Soygunculardan Murat Aydın (48), Bulce tarafından olay yerinde yakalanırken altınlarla kaçan Erkan Balk (38) ise Konyaaltı Hurma Mahallesi'nde 2 saat içinde yakalanıp gözaltına alındı. İki zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdikleri ifadede, soygunu 3 kişi gerçekleştirdiklerini söyledi. Zanlılar, Halil İbrahim Öter'in (28) de soygunda gözcülük yaptığını öne sürdü. Bu ifade üzerine Öter de gözaltına alındı. Soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğu kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Burada savunmalarını yapan Murat Aydın, Erkan Balk ve Halil İbrahim Öter, maddi zorluklar nedeniyle böyle bir eylemde bulunduklarını ve pişman olduklarını söyledi. Halil İbrahim Öter, olayda sadece işyerinin önünde perdeleme yaptığını ifade etti.
3 sanık hakimlik tarafından tutuklandı.

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