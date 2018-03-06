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80 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan jandarma kurtardı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların, 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) listesinde isminiz var' sözlerine inanarak, banka şubesine 80 bin lira yatırmaya çalışan kişi, jandarma ekipleri...

80 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan jandarma kurtardı
VAN'ın Tuşba ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların, 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) listesinde isminiz var' sözlerine inanarak, banka şubesine 80 bin lira yatırmaya çalışan kişi, jandarma ekipleri tarafından son anda engellendi.
Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde oturan ve adı açıklanmayan bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, 'FETÖ/PDY listesinde isminiz var; isminizin listeden çıkarılması için para vermeniz gerekir' dedi. Paniğe kapılan mahalle sakini, kendisinden istenilen 80 bin lirayı alıp, dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere kent merkezindeki bir banka şubesine doğru yola çıktı. Olayla ilgili bilgi verilen muhtar, hemen jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbarla harekete geçen jandarma, dolandırılmaya çalışan kişiyi aradı ancak telefonu sürekli meşgul olduğu için sonuç alınamadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, banka şubesine yönlendirildi. Ekipler, bankaya parayı yatırmaya gelen vatandaşı bulup durumu anlattı. İkna olan vatandaş, 80 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulurken, jandarmaya da teşekkür etti.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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