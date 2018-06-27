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8 yıl önce gözlerini kaybeden gazi, şehit oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - GİRESUN'da, 8 yıl önce, terör örgütü PKK mensuplarının, askeri aracın geçişi sırasında yola önceden döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan ve gözlerini kaybeden jandarma er Erdem...

8 yıl önce gözlerini kaybeden gazi, şehit oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - GİRESUN'da, 8 yıl önce, terör örgütü PKK mensuplarının, askeri aracın geçişi sırasında yola önceden döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan ve gözlerini kaybeden jandarma er Erdem Ay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle 4 aydır tedavi gören gazi Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Dereli ilçesinde, 26 Nisan 2010 tarihinde, devriye görevi sırasında askeri araçla geçerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu jandarma er Erdem Ay yaralandı. Patlama nedeniyle gözlerini kaybeden, vücuduna şarapnel parçaları giren Ay, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce rahatsızlanan gazi Ay, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden tedaviye alındı. Erdem Ay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Erdem Ay'ın cenazesi, yarın Düzce’nin Gölyaka ilçesi Çamlıbel köyünde toprağa verilecek.

​FOTOĞRAFLI

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